L'ex responsabile di Paradox si unisce allo sviluppatore di strategie svedese Winterkeep Interactive

Lo studio di strategia svedese Winterkeep Interactive sta subendo un piccolo rilancio nella leadership. Mattias Wiking, ex fondatore di Paradox Arctic con ruoli in Starbreeze, Grin e Turborilla, prende il posto di CEO di Karl Emdin.

Emdin, che ha guidato Winterkeep nelle sue prime fasi, rimane in azienda come presidente del consiglio di amministrazione. "Sono davvero felice che Mattias assuma il ruolo di CEO," ha dichiarato in un comunicato stampa. "Conosce la nostra squadra e ciò che stiamo costruendo qui, e porta con sé tantissima esperienza insieme a una vasta rete internazionale nel mondo del gaming. Essere CEO è stato fantastico, ma questo mi permette di concentrarmi al 100% sullo sviluppo del gioco, che è ciò che so fare meglio. Avere Mattias al comando è fantastico, e renderà la nostra squadra più forte e versatile che mai."

Mattias, nella foto qui sotto, ha detto quanto segue sul suo nuovo ruolo: "È davvero come tornare a casa. Ho lavorato a stretto contatto con tutti in studio in passato, e condividiamo un chiaro allineamento sugli obiettivi e sulla direzione a lungo termine. Winterkeep possiede una rara combinazione di esperienza, ambizione e cultura. Sono entusiasta di guidare e far crescere lo studio, e costruire su quelle basi insieme al team."

Winterkeep sta attualmente lavorando a un gioco di strategia fantasy 4X, che entrerà in piena produzione verso la fine del 2026. Sebbene Winterkeep stia ancora cercando partner, attualmente è sostenuta da Behold Ventures. Il fondatore e managing partner di Behold, Karl Magnus Troedsson, ha dichiarato che la nomina di Wilking a CEO è "l'ultimo tassello del puzzle", aggiungendo che "con Mattias che assume il ruolo di CEO, lo studio ora ha la leadership necessaria per portare avanti l'azienda."