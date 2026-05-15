L'ex responsabile Exodus dice che gestire uno studio "quasi lo ha ucciso"

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All'inizio dell'anno, James Ohlen, co-fondatore dello studio Archetype Entertainment, ha detto che si stava allontanando da un ruolo di leadership per sviluppare nuovi mondi nella sua azienda e lavorare insieme a Hasbro per un paio di libri. Archetype Entertainment fu lasciata in mani capaci per continuare a lavorare su Exodus, e per Ohlen si guadagnò una pausa tanto necessaria.

Parlando con PCGamer, Ohlen ha detto che gestire uno studio era una sfida che non si aspettava e che gli aveva causato seri danni alla salute. "Ho sempre detto a tutti che non dovrei mai essere il capo di uno studio perché mi avrebbe ucciso. E quasi mi ha ucciso. Sono stati sei anni in cui quasi mi hanno ucciso," ha detto.

Ohlen era sempre stato disposto a lavorare molte ore e amava creare storie e costruire mondi. Tuttavia, come responsabile dello studio, ha scoperto che non ha avuto modo di fare molto di questo, portando al burnout. "Stavo andando a secco, e questo danneggiava la mia salute, la mia vita personale e tutto il resto. Avevo solo bisogno di allontanarmi," descrisse.

Non è la prima volta che Ohlen deve allontanarsi dal gaming per un po'. Nel 2018, ha lasciato BioWare dopo aver supervisionato Star Wars: The Old Republic. Voleva rilanciare completamente il gioco come Star Wars: The New Republic, ma i piani furono bloccati da EA. Ohlen non gradiva molto la dimensione dell'MMO che aveva contribuito a costruire, e con Exodus anche sapeva che stava realizzando un altro gioco enorme. "Mi sono illuso pensando che non sarei morto dentro. Ma sì, era semplicemente troppo," disse.

Exodus è previsto per l'uscita all'inizio del 2027 su Xbox Series X/S, PS5 e PC.