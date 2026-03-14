L'ex scrittore di Sony Santa Monica vuole vedere i minigiochi NSFW tornare nel remake della trilogia God of War

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Sono certamente più un prodotto del loro tempo che una parte necessaria della trilogia originale di God of War, ma un ex sviluppatore di Sony Santa Monica spera che i famigerati minigiochi sessuali finiscano nel recentemente svelato God of War Trilogy Remake. La streamer, doppiatrice e personalità di internet Alanah Pearce ha recentemente spiegato come sono nati, e sembra che non fossero affatto incentrate sulla fantasia dominante del potere maschile come sembrano all'inizio.

In un recente clip, ripreso da GamesRadar+, Pearce rivela che le donne erano dietro gran parte del design di quei minigiochi. "Sono stati in gran parte lavorati da donne di quel team di sviluppo. In effetti, quando entri, credo sia la camera di Afrodite, che era progettata - di nuovo, includendo un gruppo di donne - per sembrare una labbra. È letteralmente progettato per evocare una vagina. E sono state le donne a farlo," ha detto. "Mi sembra che molte persone non se ne siano accorse. Ho lavorato con una delle donne che ha lavorato a questi, e ne era molto orgogliosa, ed è stato davvero fottutamente fantastico."

"Riconosco che in God of War, tipo, è un po' sciocco com'era in quei giochi," Pearce continuò. "Ma di nuovo, penso che dovrebbe comunque essere presente in quei remake. Penso che questo dovrebbe appartenere lì. Non credo sia stato irrispettoso verso le donne. Penso che, se mai, quei giochi siano piuttosto critici verso chi sia Kratos come persona. La rabbia chiaramente non lo soddisfa. Quasi serve il viaggio che fa nel 2018 e il Ragnarök meglio se hai già quella versione di lui. Personalmente non penso che debba essere cambiato. Penso sicuramente che dovrebbero esserci."

È difficile dire se i minigiochi sessuali torneranno a farsi sentire. Anche se sicuramente si rischiamo una grande scena su internet se vengono tagliati del tutto, sembra anche che i tempi in cui bisognava mantenere l'interesse del pubblico facendolo premere un pulsante per mostrare la loro virilità siano ormai passati oltre.