L'ex sindaco di estrema destra di Roma ha compiuto un sorprendente spostamento verso l'attivismo per i diritti dei detenuti

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E poi dicono che il sistema non riesce a reintegrare gli individui nella società, eppure oggi abbiamo assistito a quello che si potrebbe chiaramente definire un miracolo politico. Si scopre che l'ex sindaco di Roma e membro di spicco del blocco di estrema destra del paese, Gianni Alemanno, è ora diventato un attivista proattivo per i diritti dei detenuti nelle carceri del suo paese.

Alemanno iniziò la sua carriera politica in giovanissimo età. Ha iniziato nell'ala giovanile del partito post-fascista MSI, ha servito sotto il defunto Primo Ministro Silvio Berlusconi come Ministro dell'Agricoltura ed è stato sindaco di Roma dal 2008 al 2013. Un anno e mezzo fa, è stato incarcerato dopo essere stato condannato per traffico di influenza e abuso di potere, e rilasciato il 24 giugno. L'esperienza, immaginiamo, deve essere stata per lui una rivelazione.

Sebbene non abbia abbandonato le sue idee né la sua posizione, ha iniziato nell'ala giovanile del partito post-fascista MSI, ha servito sotto il defunto Primo Ministro Silvio Berlusconi come Ministro dell'Agricoltura ed è stato sindaco di Roma dal 2008 al 2013. Ora cerca un (improbabile) equilibrio tra una posizione dura sulla legge e i diritti dei detenuti, all'interno di uno dei sistemi carcerari più sovraffollati d'Europa.

"Solo coloro che sono stati in prigione, o che hanno parenti lì, comprendono il problema delle prigioni. Gli altri non lo capiscono; non lo vedono affatto," ha detto Alemanno a Reuters in un'intervista.

In ogni caso, Gianni Alemanno si è trovato un strano alleato nella sua lotta. Si è alleato con l'ex generale Roberto Vannacci nel suo nuovo partito di estrema destra, Futuro Nazionale, che mira a rubare terreno a Meloni nelle prossime elezioni del 2027, e la cui retorica si concentra sulla guerrafa e sulla seguente dichiarazione sulla migrazione: "Non abbiamo un programma per l'immigrazione; Abbiamo un programma di remigrazione."

Buona fortuna, Alemanno. Ti servirà.