L'ex star di Star Trek Chris Pine commenta il futuro del franchise

Sembra che Chris Pine sappia molto poco sul futuro di Star Trek. Anche se avrebbe potuto interpretare il Capitano Kirk nel reboot portato da J.J. Abrams alla fine degli anni 2000, non si è mai tenuto aggiornato sugli ultimi avvenimenti del franchise.

Come riportato da Variety, quando è stato interrogato in una recente intervista al Sundance del nuovo film in arrivo, creato da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, che hanno messo insieme Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, Pine ha detto poco da dire.

"Probabilmente ne sai più di me," disse. Quando gli è stato chiesto se avesse qualche consiglio per i creatori, ha commentato: "Consigli? Divertiti, buona fortuna, vivi a lungo e prospera."

Il nuovo film non vedrà protagonista Pine, ma sarà invece un altro grande reset del franchise Star Trek. Non siamo ancora sicuri di dettagli importanti sul film, ma sembra che si stia avventurando audacemente verso l'ultima frontiera.