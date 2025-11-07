Gamereactor

L'ex superstar della NFL Antonio Brown estradato negli Stati Uniti per affrontare l'accusa di tentato omicidio di secondo grado

Brown è stato uno dei migliori ricevitori della NFL durante il suo periodo ai Pittsburgh Steelers, ma da allora è caduto in disgrazia.

Per molti anni, sarebbe stato difficile trovare un wide receiver migliore di Antonio Brown nella National Football League (NFL). Durante il suo periodo al Pittsburgh Steelers, è stato immensamente produttivo e ha fornito Hall of Fame numeri, ma le cose hanno iniziato a peggiorare con l'avanzare dell'età e alla fine la stella si è ritrovata ad essere tagliata, firmata da diverse squadre e poi tagliata di nuovo. I suoi ultimi momenti su un campo della NFL lo hanno visto uscire d'assalto a metà di una partita Tampa Bay Buccaneers contro New York Jets, dove si è spogliato solo dei pantaloni ed è scomparso per non giocare mai più una partita della NFL...

La caduta in disgrazia di Brown è stata solo esacerbata da altri drammi, tra cui arresti e risse, tra cui il più recente a maggio, dove è stato coinvolto in un alterco che lo ha visto prendere la pistola di una guardia di sicurezza e sparare due colpi a un uomo con cui aveva litigato pochi istanti prima. All'epoca non sono stati emessi arresti, ma ora, a seguito di un'indagine, il dipartimento di polizia di Miami ha emesso un mandato di arresto.

Ora, BBC Sport riferisce che Brown è stato arrestato a Dubai di recente ed è stato estradato nel New Jersey, dove è detenuto prima di essere trasferito nel carcere della contea di Miami-Dade per affrontare le accuse che sono state mosse contro di lui. Mentre Brown sostiene che si è trattato di legittima difesa e che si stava difendendo da tentati rapinatori, la polizia è giunta alla conclusione che si è trattato di tentato omicidio di secondo grado.

Il wide receiver dei Tampa Bay Buccaneers Antonio Brown (81) riceve un passaggio durante il training camp della NFL. // Steve Jacobson / Shutterstock.com

