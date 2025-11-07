L'ex superstar della NFL Antonio Brown estradato negli Stati Uniti per affrontare l'accusa di tentato omicidio di secondo grado

HQ

Per molti anni, sarebbe stato difficile trovare un wide receiver migliore di Antonio Brown nella National Football League (NFL). Durante il suo periodo al Pittsburgh Steelers, è stato immensamente produttivo e ha fornito Hall of Fame numeri, ma le cose hanno iniziato a peggiorare con l'avanzare dell'età e alla fine la stella si è ritrovata ad essere tagliata, firmata da diverse squadre e poi tagliata di nuovo. I suoi ultimi momenti su un campo della NFL lo hanno visto uscire d'assalto a metà di una partita Tampa Bay Buccaneers contro New York Jets, dove si è spogliato solo dei pantaloni ed è scomparso per non giocare mai più una partita della NFL...

La caduta in disgrazia di Brown è stata solo esacerbata da altri drammi, tra cui arresti e risse, tra cui il più recente a maggio, dove è stato coinvolto in un alterco che lo ha visto prendere la pistola di una guardia di sicurezza e sparare due colpi a un uomo con cui aveva litigato pochi istanti prima. All'epoca non sono stati emessi arresti, ma ora, a seguito di un'indagine, il dipartimento di polizia di Miami ha emesso un mandato di arresto.

Ora, BBC Sport riferisce che Brown è stato arrestato a Dubai di recente ed è stato estradato nel New Jersey, dove è detenuto prima di essere trasferito nel carcere della contea di Miami-Dade per affrontare le accuse che sono state mosse contro di lui. Mentre Brown sostiene che si è trattato di legittima difesa e che si stava difendendo da tentati rapinatori, la polizia è giunta alla conclusione che si è trattato di tentato omicidio di secondo grado.