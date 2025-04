L'ex sviluppatore di BioWare rivela la faida tra Mass Effect e i team di Dragon Age

HQ

David Gaider, ex sceneggiatore di Dragon Age fino a dopo l'uscita di Inquisition, ha rivelato che i team che lavoravano su Dragon Age e Mass Effect sotto BioWare non erano i migliori amici, almeno mentre era in azienda.

"Vedete, la cosa che dovete sapere su BioWare è che per molto tempo sono stati fondamentalmente due team sotto lo stesso tetto: il team di Dragon Age e il team diMass Effect anni", Gaider ha spiegato in una lunga serie di post su Bluesky spiegando la sua decisione di lasciare BioWare. "E non andavano d'accordo. L'azienda era consapevole dell'attrito e i tentativi di risolverlo erano in corso da anni, principalmente spostando più spesso il personale tra i team".

Dopo un po' di stanchezza dopo l'uscita di Dragon Age: Inquisition, Gaider è stato spostato nel team che lavorava al Progetto Dylan, quello che sarebbe diventato Anthem, quando gli è stato affidato il compito di cambiare l'atmosfera dell'universo fantascientifico per avere più di un'inclinazione fantasy.

In risposta a un commento, Gaider ha anche spiegato che c'è stato anche un trattamento preferenziale tra i team di Mass Effect e Dragon Age. "EA *sempre* ha preferito Mass Effect, direttamente", ha scritto. "Al loro team di marketing è piaciuto di più. Era moderno. Aveva azione. Non hanno mai saputo bene cosa fare con DA, e ogni volta che DA mi ha superato, ME ha avuto delle scuse. Se me lo chiedi, è sempre stato un po' timido dall'ascia sin da DA Origins".

I fan di Dragon Age probabilmente non saranno felici di ascoltare quest'ultima parte, soprattutto perché Dragon Age: The Veilguard non è stato all'altezza delle aspettative di EA. È passato molto tempo dall'ultima volta che Gaider ha lavorato in BioWare, quindi forse i due team hanno imparato a baciarsi e a fare pace da allora.