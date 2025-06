L'ex sviluppatore di Fable e Minecraft si mette in mostra Ascend

Miami Avalon ha partecipato al Women-Led Games Showcase di quest'anno per mostrare Ascend, un nuovo gioco di avventura puzzle che segue una giovane donna di nome Aurora mentre spera di riportare l'armonia nel suo mondo.

Ascend vede Aurora viaggiare su una montagna, risolvendo enigmi basati su costellazioni con meccaniche di cambio del tempo e altri modi per mantenere la materia grigia in funzione. Ascend uscirà il 28 agosto per PC tramite Steam ed Epic Games Store.

È ora disponibile nella lista dei desideri, ma puoi anche dare un'occhiata alla demo del gioco come parte del prossimo Steam Next Fest. Quindi, se non vedi l'ora di far partire la tua testa, dai un'occhiata. C'è anche il trailer qui sotto per avere un'idea migliore.