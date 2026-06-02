Lexus abbandona i piani per il futuro EV di punta

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Sembra che i produttori automobilistici stiano avendo dei ripensamenti sui prossimi lanci di veicoli elettrici. Come molti altri produttori centrali, Lexus ha appena abbandonato i piani per portare in produzione la futuristica LF-ZC.

È stata originariamente presentata nel 2023 al Japan Mobility Show, come intesa come flagship di nuova generazione di Lexus e sostituta dell'IS. Ma secondo numerosi rapporti (tramite Motor1), la società madre Toyota ha cancellato il progetto dopo una revisione completa. La stessa Lexus ha citato la domanda di mercato e le sfide legate al lancio di nuovi modelli sul mercato.

Invece di abbandonare del tutto l'elettrificazione, Lexus afferma che le tecnologie sviluppate per il LF-ZC saranno trasferite a progetti futuri. L'azienda rimane impegnata verso i veicoli elettrici a batteria, ma sembra dare priorità a SUV e crossover rispetto a berline elettriche a basso volume, man mano che la domanda del mercato continua a evolversi.