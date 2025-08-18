Lexus debutta con un nuovo modello di supercar noto come Sport Concept

HQ

L'annuale festival Monterrey Car Week è giunto al termine. L'evento, che spesso vede ogni sorta di nuovi modelli e idee automobilistiche presentate al mondo, si è concluso ieri, e durante il fine settimana abbiamo visto questo festival ospitare un annuncio da Lexus.

Il marchio automobilistico era presente per mostrare il modello Sport Concept al mondo. Questa è un'idea fantasiosa che è effettivamente Lexus ' prossima idea di supercar, un modello che servirà senza dubbio come una buona idea per ciò che seguirà il modello LFA ormai piuttosto datato.

Parlando della Sports Concept, Lexus ha dichiarato che si tratta di " un'auto sportiva dallo stile progressivo, focalizzata sul futuro ma veramente autentica che segna la strada da seguire per il design Lexus". E aggiunge: "Il concept ispiratore presenta una forma a due porte ampia e a basso profilo che fonde elementi dinamici ed emotivi in una visione per un'auto sportiva di prossima generazione".

Va detto che solo perché questa vettura è stata mostrata non significa che sia pronta per entrare subito in piena produzione. Si pensa che il modello entrerà in produzione su larga scala entro la fine di questo decennio, il che significa che senza dubbio avremo ulteriori informazioni e dettagli negli anni a venire.

Annuncio pubblicitario: