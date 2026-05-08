Lexus presenta un nuovo EV a tre file chiamato TZ

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Non ci sono molti veicoli elettrici a tre file sul mercato, ma Lexus sta per entrare nel segmento in modo significativo. Hanno ufficialmente presentato il nuovo TZ, che è il fratello elettrico del TX.

Il nuovo SUV di lusso combina un design più futuristico con un forte focus su comfort, raffinatezza e praticità familiare. Lancerà con due opzioni di batteria, un pacchetto da 77kWh e un'unità più grande da 96kWh, con Lexus che punta a un'autonomia poco inferiore ai 500 chilometri per le versioni di specifiche più avanzate.

La trazione integrale è di serie, mentre la ricarica veloce raggiunge un picco di 150 kW, permettendo un rifornimento dal 10 all'80 percento in circa 35 minuti.

All'interno, Lexus punta fortemente su quello che chiama un concetto di "Driving Lounge", con una configurazione a sei posti. La Lexus TZ 2027 dovrebbe arrivare alla fine del 2026, con prezzi e specifiche finali che saranno annunciati più vicino al lancio.