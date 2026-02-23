Lexus presenta un nuovo modello IS e apparentemente prevede di eliminare la combustione molto presto

HQ

Abbiamo assistito a un allentamento della legislazione che in precedenza prevedeva che i paesi dell'UE fermassero completamente la vendita di tutte le auto a combustione in poco tempo, ma Lexus sta avanzando rapidamente verso una realtà in cui smetterà del tutto di vendere auto tradizionali, a quanto pare.

Secondo i media giapponesi Best Car, Lexus sta lavorando a diversi modelli EV per il 2027 e oltre, uno dei quali è una nuova IS, destinata a competere con la BMW i3.

Apparentemente avrà un design radicalmente nuovo, come si può vedere nell'arte concettuale qui sotto, ma apparentemente questo porterà l'IS a abbandonare completamente anche un'alternativa tradizionale a benzina.

Per ora è tutto un rapporto, ma puoi vedere l'immagine di come potrebbe apparire l'IS qui sotto.