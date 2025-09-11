Lexus rinnova la IS, per la terza volta

HQ

Lexus non rinuncia al suo popolare modello IS, svelando invece il terzo restyling dell'attuale generazione di IS. Oltre al nuovo frontale e a parti del retrotreno che sono state ridisegnate, questa nuova IS ospiterà interni ridisegnati e uno sterzo più nitido, più nitido e più dettagliato, con un avantreno più comunicativo e ammortizzatori migliori.

Lexus ha anche annunciato che smetterà di produrre l'IS500 e quindi offrirà ai potenziali clienti solo l'IS350 dal 2026, che può essere acquistato come FSport o FSport Design, entrambi contenenti lo stesso V6 da 3,5 litri costruito da Toyota e 315 cavalli.

Auto e pilota: "La IS 2026 assomiglia ancora al modello dell'anno scorso nella vista di profilo laterale, ma indossa un nuovo volto con una griglia rimodellata che si estende fino al bordo anteriore del cofano. Altri aggiornamenti dello stile esterno dipendono dall'allestimento. L'allestimento F Sport presenta un nuovo spoiler posteriore e pinze dei freni rosse, mentre il modello F Sport Design indossa nuovi cerchi in alluminio da 19 pollici. Un nuovo colore esterno Wind, che è una tonalità grigia con riflessi metallici, è stato aggiunto alla tavolozza disponibile della IS 2026".