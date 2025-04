L'F/A-XX potrebbe essere l'ultimo caccia della Marina con un pilota a bordo Il velivolo di sesta generazione mira a inaugurare un'era di combattimento assistito dall'intelligenza artificiale e di raggio operativo esteso.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . La Marina degli Stati Uniti si sta preparando per un importante cambiamento nel combattimento aereo con l'F/A-XX, un caccia di nuova generazione che potrebbe segnare la fine dei jet tattici pilotati nella sua flotta. "Potrebbe essere il nostro ultimo caccia tattico con equipaggio che operiamo fuori dalla Marina", ha detto martedì il direttore della divisione di guerra aerea del servizio, Michael Donnelly. "Quindi F/A-XX sarà il prossimo miglioramento". Progettato per sostituire l'F/A-18 Super Hornet, questo nuovo velivolo incorporerà sistemi avanzati come l'intelligenza artificiale e le operazioni collaborative con i droni, consentendo una maggiore efficienza decisionale e portata, superando i caccia attuali di oltre il 25%. Mentre la Marina guarda a un'ala aerea ibrida di piattaforme con e senza equipaggio entro il 2040, l'F/A-XX rappresenta una pietra miliare di transizione tra le epoche. Per ora, resta da vedere quanto presto la Marina farà la sua selezione finale. CLEVELAND, OHIO USA - 3 settembre 2023: un FA-18 Super Hornet esegue una demo al Cleveland International Airshow 2023 // Shutterstock