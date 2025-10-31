L'FBI annuncia di aver impedito un potenziale attacco terroristico in Michigan nel fine settimana di Halloween

HQ

L'FBI ha annunciato di aver effettuato diversi arresti e sventato un potenziale attacco terroristico pianificato per il fine settimana di Halloween in Michigan.

"Questa mattina l'FBI ha sventato un potenziale attacco terroristico e ha arrestato diversi soggetti in Michigan che stavano presumibilmente pianificando un attacco violento durante il fine settimana di Halloween", ha scritto il direttore dell'FBI Kash Patel su X. Non sono state fornite informazioni esatte sul numero di arresti, ma Seb Gorka, direttore senior della Casa Bianca per l'antiterrorismo, ha detto che le autorità hanno fermato un "complotto terroristico jihadista a Detroit". programmato per Halloween "quando i bambini innocenti dovrebbero divertirsi a fare dolcetto o scherzetto"

Questi arresti arrivano mesi dopo l'arresto di Ammar Said lo scorso maggio, un uomo del Michigan sospettato di aver pianificato un attacco a una struttura dell'esercito americano a Detroit per conto dello Stato islamico, secondo l'Associated Press, che è stato catturato da agenti sotto copertura dell'FBI.

"Grazie agli uomini e alle donne dell'FBI e delle forze dell'ordine di tutto il mondo che fanno la guardia 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e schiacciano la nostra missione di difendere la patria", ha continuato Patel. L'FBI insiste ora che non c'è più alcuna minaccia.