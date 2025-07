L'FC Barcelona annuncia il secondo nuovo giocatore della finestra di mercato estiva

HQ

L'FC Barcelona ha annunciato il secondo acquisto dell'estate (dopo aver annunciato il portiere Joan García, dal club rivale dell'Espanyol). Non è un giocatore molto conosciuto nel sud dell'Europa, ma è stato uno dei giocatori più promettenti dei campionati nordici: Roony Bardghji, 20enne ala destra di Copenaghen.

Bardghji, 20 anni, nato in Kuwait da genitori siriani, ma residente in Svezia da quando ne aveva 6, rappresenta la nazionale svedese U21. Ma dopo aver giocato in squadre svedesi durante la sua carriera giovanile, è entrato a far parte del Football Club København, Copenhagen, quando aveva solo 14 anni. Ora giocherà per l'FC Barcelona fino al 2029.

"Questa ala destra è nota per la sua abilità, velocità e capacità di segnare, qualità che lo rendono una grande prospettiva per il futuro", afferma il club in un comunicato. "Come giocatore esterno, Bardghji è noto per le sue abilità nell'uno contro uno, la sua capacità di dribblare gli avversari e la sua efficacia sotto porta. La sua presenza sulla destra può, quindi, fare la differenza e dare più dinamismo".

Purtroppo per lui, giocare nella stessa posizione di Lamine Yamal, che ha appena compiuto 18 anni e firmerà un contratto fino al 2031 questa settimana, significherà probabilmente che Bardghji sarà utilizzato principalmente come sostituto. Tuttavia, ha la possibilità di aumentare il suo già impressionante palmares, che include tre campionati danesi e due club danesi, segnando 15 gol e fornendo un assist da quando è entrato a far parte della squadra principale nel 2022.