L'FC Barcelona, annuncia le maglie di Ed Sheeran per il Clásico di ottobre

L'FC Barcelona ha collaborato con Ed Sheeran e domani 15 ottobre uscirà una maglia in edizione speciale, con il logo di "Play ", il suo ottavo album uscito il 12 settembre, sulla maglia. La squadra femminile lo indosserà il 19 ottobre per una partita di LigaF contro il Granada CF, e la squadra maschile lo indosserà il 26 ottobre per il primo Clásico della stagione contro il Real Madrid al Bernabéu.

Il Barça, sponsorizzato da Spotify, ha precedentemente stretto collaborazioni simili con The Rolling Stones, Coldplay, Rosalía o Drake. La maglia sarà venduta a partire da domani, 15 ottobre, limitata a 1.899 unità di qualità partita, e un'altra collezione ancora più esclusiva di soli 22 esemplari autografati dai titolari sia delle partite maschili che femminili, e addirittura 11 maglie autografate dallo stesso Ed Sheeran.

Altri prodotti, come una collezione lifestyle, saranno più convenienti, con t-shirt, una sciarpa e una felpa.

L'FC Barcelona rilascerà anche un'edizione speciale della playlist Barça Matchday su Spotify, curata da Ed Sheeran, con canzoni "scelte per motivare giocatori e tifosi prima della partita". "Le canzoni di Ed fanno parte della nostra playlist da molto tempo, quindi vedere il suo nuovo album sulla nostra maglietta per El Clásico è davvero speciale", ha dichiarato Robert Lewandowski.

"Vedere il mio nuovo album, Play, sulla maglia del Barça è uno di quei momenti a cui stento a credere. Ho amato il calcio per tutta la vita, quindi portare la mia musica su un palco così iconico e condividerla con i fan di tutto il mondo significa molto per me", ha aggiunto Sheeran.

