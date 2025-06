L'FC Barcelona conferma la data di ritorno dello stadio Spotify Camp Nou dopo i lavori di ristrutturazione

HQ

Il FC Barcelona ha confermato il ritorno al Camp Nou. Lo stadio di Barcellona, ora sotto la sponsorizzazione di Spotify, è in fase di ristrutturazione da due anni, ma i lavori sono abbastanza avanzati da poter giocare le partite di calcio a partire dal 10 agosto 2025, giusto in tempo per l'inizio de LaLiga, nel fine settimana del 15-17 agosto.

Negli ultimi due anni, il club ha giocato allo Stadio Olimpico Lluís Companys, utilizzato nei Giochi Olimpici del 1992, in prestito dalla città di Barcellona. Ma lo stadio ha una capacità inferiore a quella del Camp Nou, 55.000 persone, che sarà quasi raddoppiata dal Camp Nou finito, che sarà in grado di contenere 105.000 persone.

Tuttavia, tale capacità non sarà raggiunta quando i tifosi torneranno allo stadio quest'estate, poiché i lavori continueranno in altre parti dello stadio, tra cui un nuovo terzo livello, il doppio anello VIP, l'installazione del tetto e gli ultimi ritocchi a vari spazi interni, nonché lo sviluppo urbano dell'area circostante lo stadio.