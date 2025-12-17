L'FC Barcelona fatica a rompere il muro di Guadalajara ma si qualifica per la Copa del Rey al turno successivo

HQ

Il FC Barcelona è arrivato agli ottavi di finale della Copa del Rey (Coppa di Spagna) ma ha subito più del previsto, poiché ci sono voluti 75 minuti per segnare contro il club di terza serie Club Deportivo Guadalajara, vincendo infine 2-0.

È stato Andreas Christensen a riuscire finalmente a rompere il muro, contro una squadra che ha rinunciato al possesso palla (22%) per una difesa serrata e molto efficace, che ha quasi fatto scorrere la pazienza di Hansi Flick, che ha dovuto fare cambi e ha finito per usare Pedri, Koundé e Balde per portare un po' di chiarezza in campo. Marcus Rashford e Lamine Yamal erano nel quinto titolare, ma non Lewandowski; Rashford segnò il secondo gol.

Tuttavia, Guadalajara ha trovato alcune occasioni negli ultimi 15 minuti per pareggiare, e Marc André Ter Stegen, alla sua prima partita dopo l'infortunio, è stato messo al lavoro. Flick, tuttavia, ha detto che Ter Stegen non tornerà in porta e che Joan García continuerà a essere il portiere titolare per le partite "più grandi" in futuro, quindi potrebbe essere stata l'ultima partita del giocatore tedesco contro il Barcellona.

La Coppa di Spagna continua mercoledì con Real Madrid e Atleti

Oggi sarà il momento per l'Atlético de Madrid (contro l'Atlético Baleares, 19:00 CET) e il Real Madrid (contro il Talavera, 21:00 CET) di superare la Copa Test: partite in cui sono chiaramente favoriti, contro squadre molto più basse in classifica... il che significa che la pressione è più alta e il fallimento non è tollerato.

Le partite di martedì hanno portato un'altra sorpresa: una squadra di prima divisione, il Maiorca, è stata eliminata dal Deportivo de la Coruña, che gioca in seconda divisione dal 2018. Il club galiziano non molto tempo fa era una delle squadre più forti di Spagna, vincendo due volte la Copa del Rey (l'ultima volta nel 2002, battendo il Real Madrid al Bernabéu) e vincendo la Liga 1999/2000.