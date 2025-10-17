L'FC Barcelona ha finalmente ottenuto il permesso di aprire il Camp Nou, ma aspetterà ancora

HQ

L'FC Barcelona sta cercando da un anno di riaprire al pubblico il suo stadio Spotify Camp Nou, che è ancora in fase di ristrutturazione (e non sarà completamente completato fino al 2027), ma l'apertura è stata ritardata a poco a poco, al punto che sono scoppiate tensioni tra la squadra di calcio e la città, poiché i funzionari della città non hanno concesso loro il permesso nonostante il club abbia insistito sul fatto che fosse "lo stadio più sicuro di Spagna".

Ora, secondo EFE, la città ha finalmente concesso al FC Barcelona i permessi per riaprire lo stadio ai tifosi (solo 27.000 posti disponibili). Tuttavia, questo non significa che le prossime partite locali del Barça si giocheranno lì, poiché all'inizio di questo mese il club ha cambiato idea e ha deciso che avrebbe aspettato ancora un po', fino a quando non avrebbe ottenuto un'altra licenza che gli avrebbe permesso di accogliere 45.000 spettatori.

Secondo fonti del club di RTVE, si aspettano che il permesso arrivi in tempo per la partita di Liga contro l'Athletic Club il 23 novembre.

Nel frattempo, giocare allo stadio olimpico Lluís Companys, con una capacità maggiore, porterà maggiori entrate al club, nonostante il pagamento del prestito alla città di Barcellona. Quando riaprirà, lo stadio sarà in grado di contenere 105.000 persone, uno dei più grandi al mondo.