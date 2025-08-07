L'FC Barcelona ritira la fascia di capitano di Ter Stegen in mezzo alla disputa in corso

HQ

Mentre l'FC Barcelona ha festeggiato diverse nomination per il Pallone d'Oro 2025, il club ha rilasciato una dichiarazione in merito alla situazione con Marc-André Ter Stegen, ora ex capitano della squadra, che è stata privata del titolo dopo aver litigato con il club. Il giocatore e il club sono in un conflitto ormai aperto, poiché il club ha cercato di spingerlo fuori dalla squadra... con il portiere tedesco che ha contrattaccato.

"L'FC Barcelona annuncia che, a seguito del procedimento disciplinare aperto nei confronti del giocatore Marc-André ter Stegen, e fino a quando la questione non sarà definitivamente risolta, il club, di comune accordo con la Direzione Sportiva e lo staff tecnico, ha deciso di ritirare temporaneamente il suo ruolo di capitano della prima squadra", ha dichiarato il club.

Il vicecapitano Ronald Araújo, che ha firmato un contratto fino al 2031 dopo aver quasi lasciato il club, sarà il primo capitano ora.

Ciò avviene dopo che Ter Stegen ha rifiutato, nell'ambito dei suoi diritti, di dare il permesso di inviare le sue cartelle cliniche a LaLiga. Ciò significa che l'FC Barcelona non può determinare se la sua assenza dopo l'operazione alla schiena subita la scorsa settimana sarà più lunga di tre mesi, e quindi utilizzare parte del suo stipendio per ingaggiare i nuovi giocatori, come il nuovo portiere Joan García, che rispettano le regole del fair play finanziario.

In altre parole, Ter-Stegen sta smettendo, per il momento, di registrare legalmente i suoi nuovi giocatori nel club. Ora l'FC Barcelona sta valutando azioni disciplinari contro il giocatore...