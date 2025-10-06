L'FC Barcelona subisce la peggiore sconfitta nell'era di Hansi Flick e cede la leadership della Liga al Real Madrid

HQ

Il Barcellona ha subito la prima sconfitta nella Liga e la seconda in totale nella stagione... subito dopo aver perso contro il Paris Saint-Germain in Champions. Il Barça è caduto 4-1 contro il Siviglia, la sconfitta più pesante da quando Hansi Flick ha preso in mano la squadra un anno fa. La squadra ha avuto alcune assenze importanti (Raphinha, Lamine Yamal, Gavi, Fermín, Joan García), ma Hansi Flick non ha trovato scuse.

Il Siviglia ha giocato in modo molto più aggressivo e ha trovato molte occasioni nei primi trenta minuti per battere il Barça. Invece, Marcus Rashford, una delle poche cose salvabili del Barcellona, è riuscito a segnare il 2-1 poco prima dell'intervallo e molti si aspettavano che fosse un'altra delle rimonte del Barça (che ha subito il primo gol alla squadra avversaria per tre partite di fila).

Lewandowski ha avuto la possibilità di pareggiare più tardi, ma ha sbagliato il rigore, e il Siviglia ha compensato negli ultimi cinque minuti tutte le occasioni perse nel primo tempo. I loro giocatori vanno nelle loro nazionali per la pausa internazionale dopo aver perso la leadership nella Liga una settimana dopo averla riconquistata dal Real Madrid, che ha vinto la partita lo scorso fine settimana. Il Siviglia è sesto, con lo stesso numero di punti dell'Atlético de Madrid.