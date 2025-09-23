L'FC Barcelona subisce un'altra battuta d'arresto con la riapertura ritardata dello stadio

HQ

L'FC Barcelona non tornerà allo Spotify Camp Nou questo fine settimana. I ritardi nei lavori dello stadio continuano e nonostante le insistenze del club (che ha invitato alcuni giornalisti allo stadio questa mattina) non ha ancora ottenuto la licenza dal consiglio comunale di Barcellona. Senza di esso, il club giocherà la partita di domenica allo Stadio Olimpico Lluís Companys di Montjuïc, dove il club ha giocato le ultime due stagioni.

Il club aveva precedentemente annunciato che lo stadio avrebbe riaperto in tempo per la stagione in corso ad agosto. Dopo aver mancato diverse scadenze, il club si rifiuta di dare una data, ma questa mattina il vicepresidente del club ha detto che speravano di ottenere l'approvazione dal municipio questo pomeriggio, che avevano fornito tutti i documenti e che era anche detto che era "lo stadio più sicuro di Spagna".

Tuttavia, in una recente visita, i membri del governo municipale e delle forze di sicurezza hanno rilevato diversi problemi risolvibili durante la loro ultima visita al cantiere e per motivi di "rigore" e "sicurezza", la riapertura dello Spotify Camp Nou è attualmente irrealizzabile.

Citato da RTVE, il capo dei vigili del fuoco di Barcellona ha affermato che ci sono carenze nelle vie di evacuazione. "Abbiamo rilevato elementi che influiscono sulla sicurezza. Esse interessano principalmente le vie di evacuazione. Questi elementi devono essere fissati in modo che le persone che si recano allo stadio possano farlo in sicurezza. In modo che un'uscita normale possa essere eseguita in conformità con i requisiti del piano iniziale. Abbiamo rilevato elementi che devono essere corretti prima di poter concedere la licenza".

Quando riaprirà, lo Spotify Camp Nou avrà solo 27.000 posti disponibili. I lavori continueranno e il tetto dello stadio non sarà costruito fino alla fine della stagione 2026/27.