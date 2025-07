L'FC Barcelona svela la nuova maglia che "profuma di campioni"

HQ

Il Barcellona ha svelato mercoledì la sua nuova maglia home per la stagione 2025-26 con una presentazione speciale con sei giocatori chiave della prima squadra. La presentazione includeva un video sui social media in cui Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Fermín López, Alejandro Balde, Raphinha e Pedri hanno condiviso un'energica conversazione sul nuovo look e sulle ambizioni del club.

"Giochiamo sempre bene. Il Barça gioca sempre bene", ha detto fiducioso il giovane talento Yamal. "Questo profuma di campioni, fratello". I suoi compagni di squadra hanno fatto eco all'eccitazione, con Raphinha che ha scherzato: "Tra cinque anni li guarderò in TV". Il gruppo ha anche ricordato momenti memorabili come la vittoria per 4-0 al Bernabéu e i festeggiamenti della Supercoppa.

Il nuovo kit presenta il logo di Spotify accanto a quello di Nike e riporta lo stemma del club sul petto a sinistra. Introduce una sorprendente sfumatura viola che attraversa diagonalmente le classiche strisce blaugrana, aggiungendo ritmo ed energia che riflettono lo stile di gioco del Barcellona. I pantaloncini rimangono blu con innovativi dettagli a strisce e un sottile dettaglio della bandiera sul retro collega le bandiere del Barça e della Catalogna.

Lo slogan della campagna, "Defining tomorrow", sottolinea la volontà del Barcellona di essere una squadra con fame, passione e un'identità chiara mentre si prepara per la nuova stagione, a partire dalla Liga e dall'imminente amichevole a Kobe, dove debutterà il secondo kit speciale.