LG presenta l'OLED evo W6

HQ

Il concetto Wallpaper di LG è molto più di un semplice concetto, essendo disponibile sia in versioni da 77" che da 83" nella gamma TV LG OLED evo W6.

La TV si monta a filo, quasi completamente senza spazi contro la parete, e utilizza una connessione wireless, capace di raggiungere fino a 10 m di raggiunta, per collegarsi a un command hub che gli trasmette video 4K, 0,1ms, 165Hz, utilizzando la "Hyper Radiant Color Technology" di LG che dichiara 3,9 volte più luminosità rispetto agli OLED convenzionali, e il loro nuovo processore AI α11 Gen3. I giocatori rimarranno sorpresi nell'apprendere che non supporta solo AMD Freesync come la maggior parte degli altri, ma anche Nvidia G-Sync.

Il nuovo motore Alpha è molto più potente rispetto all'anno scorso, LG afferma 5,6 volte, con l'uso di riduzione del rumore delle immagini e della conservazione delle texture che funzionano contemporaneamente grazie a un design duale del motore AI.

Come molte altre piattaforme TV molto moderne, ha la capacità di mostrare arte tramite la piattaforma LG Gallery+, ma anche contenuti creati da utenti e IA, aiutandola a mimetizzarsi con un gruppo di clienti più orientato all'estetica e agli interni, ma che desiderano qualcosa di diverso dalla nuova LG Gallery TV che funziona tanto come cornice per l'arte quanto da TV.

Sono incluse funzionalità moderne dell'IA, come permettere all'IA di indicare i nomi dei membri del cast in un film tramite singole scene, insieme a personalizzazione, sicurezza criptata e controllo vocale.

La disponibilità al dettaglio e i prezzi non sono previsti per altri quattro o cinque mesi.

LG