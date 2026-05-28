LG potrebbe prepararsi a uscire dal mercato televisivo

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Uno dei giganti del settore potrebbe essere sul punto di gettare la spugna. Questo secondo nuovi rapporti secondo cui LG sta attualmente discutendo internamente una possibile vendita del suo business TV alla società cinese Hisense. Se fosse vero, questo segnerebbe la fine di quasi 60 anni di produzione di TV per LG.

Le informazioni provengono dal media coreano EBN, che afferma che rappresentanti di LG si siano recentemente recati a Pechino per incontrare Hisense e discutere del futuro. Se fosse vero, questo segnerebbe un altro cambiamento monumentale per il mercato. Non ultimo per LG stessa, che in passato ha ridotto diversi altri settori del suo business consumer, incluso lo sviluppo mobile.

Il mercato televisivo è cambiato drasticamente in pochi anni e i marchi cinesi hanno preso il sopravvento, inclusi Hisense e TCL, entrambi cresciuti rapidamente a livello globale. Questo è dovuto in gran parte a prezzi molto aggressivi e a prodotti sorprendentemente buoni. Questo ha esercitato una notevole pressione su attori già affermati come LG, Philips, Sony e Samsung.

Né Hisense né LG hanno finora commentato la questione.