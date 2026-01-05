LG rivela un robot abilitato all'IA progettato per svolgere faccende domestiche

HQ

Il CES è sempre pieno zeppo di strane e meravigliose innovazioni tecnologiche e, a tal fine, il gigante LG è apparso per offrire uno sguardo a un nuovo compagno robotico abilitato dall'intelligenza artificiale.

Conosciuto come il CLOiD, questo robot è progettato per essere un partner di casa che si farà carico delle molte faccende domestiche e delle attività quotidiane. Lo fa riuscendo a collegarsi agli elettrodomestici e poi coordinare le attività e toglierti le faccende ordinarie, che sia fare il bucato e piegare i vestiti dopo, recuperare oggetti dal frigorifero o persino mettere il cibo in forno per semplificare la preparazione della colazione.

Il CLOiD è costruito con un corpo che copre un'unità principale, un busto, due braccia articolate e una base su ruote, e utilizza una tecnologia di guida autonoma perfezionata grazie agli aspirapolvere robot LG. Naturalmente, un dispositivo del genere non arriverà presto sul mercato consumer, ma LG non sa che faccia parte del suo prossimo passo verso una casa guidata dall'IA.

I visitatori al CES potranno vedere il CLOiD in azione.