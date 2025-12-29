L'hacking di Ubisoft sarebbe stato "esagerato"

HQ

Durante il fine settimana, online circolavano voci di hackeraggio da parte di Ubisoft. Ora, nonostante le affermazioni secondo cui circa 900GB di dati siano stati compromessi dall'editore di Assassin's Creed e Far Cry, Ubisoft abbia un controllo rigoroso sulla sua sicurezza al momento della stesura.

Questo arriva da Tom Henderson di Insider Gaming, che ha parlato con diverse fonti all'interno di Ubisoft che hanno affermato che l'attacco era stato "esagerato" e che il gruppo che sosteneva di aver rubato 900GB di dati cercava solo "influenza" dai titoli di cronaca. Ubisoft è a conoscenza delle violazioni dei dati commesse all'inizio dell'anno, che hanno portato a fughe di notizie su alcuni progetti non pubblicati.

Uno dei gruppi che sostiene di aver preso dati degli utenti ha già affermato che questa era una dichiarazione falsa, e si ritiene che sia così per la maggior parte degli hacker che cercano di affermare di aver violato Ubisoft. Poiché l'azienda è attualmente in pausa natalizia, non abbiamo ancora ricevuto notizie da Ubisoft stessa, ma speriamo di ricevere una risposta ufficiale in tempo.