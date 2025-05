L'horror popolare è il tema di Wicked Isle di Atomfall

HQ

Di recente, lo sviluppatore Rebellion ha rivelato che la prima espansione della storia per Atomfall sarebbe stata lanciata a giugno. Conosciuto come Wicked Isle, quando è stato confermato che il DLC sarebbe arrivato già la prossima settimana, non siamo mai stati messi a conoscenza di molto altro che avesse a che fare con la sua storia e il suo tema. Ora la situazione è cambiata.

È arrivato un trailer fresco e completo per rivelare che Wicked Isle offrirà un'esperienza che ha un tema horror popolare. Per coloro che si chiedono a cosa potrebbe riferirsi per un gioco ispirato all'Inghilterra degli anni '60, aspettatevi un sacco di uomini di vimini, cultisti e creature inquietanti della palude.

Come spiega il trailer, coloro che osano viaggiare verso il Wicked Isle, alias Midsummer Island, devono essere uno sciocco o un diavolo. Ma se sei abbastanza coraggioso da parlare con il barcaiolo a Wyndham Village per ordinare un passaggio sull'isola vicina, ciò che troverai sono segreti da svelare, mostri e uomini da combattere e una nuova storia in cui immergersi.

Dai un'occhiata al trailer di Wicked Isle qui sotto, che verrà lanciato il 3 giugno su PC, PlayStation e Xbox, sia come oggetto acquistabile separatamente che come parte del Deluxe Upgrade Pack per Atomfall, che tutti i possessori del Deluxe Edition già possiedono.