L'hotel Cartoon Network sta chiudendo

L'hotel Cartoon Network a Lancaster, in Pennsylvania, negli Stati Uniti, chiude definitivamente i battenti. Beh, non esattamente, ma non ci saranno più Finn & Jake, Ben 10, Steven Universe e altri ad accoglierti durante il tuo soggiorno, poiché sta per essere rinominato in un normale Dutch Wonderland Inn.

L'hotel si trova accanto a un parco a tema Dutch Wonderland, e quindi il rebrand ha senso, ma a quanto pare non è questo il fattore trainante, poiché secondo Lancaster Online il tema di Cartoon Network è stato rimosso a causa del mancato rinnovo dell'accordo di licenza per i personaggi di Cartoon Network.

I personaggi e i temi di Cartoon Network spariranno entro la prossima primavera e saranno sostituiti dai personaggi di Dutch Wonderland. C'è anche un nuovo e migliorato ristorante presso l'hotel. Sfortunatamente, non sembra che i pancake al bacon di Jake saranno nel menu.

