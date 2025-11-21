Gamereactor

L'IA di Musk in Grok lo classifica più in forma di LeBron, più forte di Tyson, più intelligente di da Vinci e capace di resuscitare più velocemente di Jesus

"Oggi, Grok è stato purtroppo manipolato da stimoli avversari a dire cose assurdamente positive su di me."

Ogni pochi mesi, Grok (l'IA di Elon Musk) attraversa una fase. A volte parla di "genocidio bianco". A volte diventa "MechaHitler." E a volte, come questa settimana, apparentemente decide che il suo creatore è la versione migliorata e platino di ogni essere umano che sia mai vissuto.

Gli utenti su X iniziarono a notare: qualunque cosa chiedessero, Grok continuava a incoronare Musk come il campione di... tutto. Chi è più in forma, Musk o LeBron James? Grok scelse Musk. Chi vincerebbe in un incontro di pugilato con Mike Tyson? Di nuovo il muschio. Più intelligente di da Vinci? Naturalmente. E sì, a un certo punto Grok suggerì che Musk avrebbe resuscitato Gesù.

Le risposte non durarono a lungo, scomparvero silenziosamente, e Musk attribuì la colpa al "provocazione avversaria." Ma il danno era fatto. Gli screenshot si diffusero e il temporaneo culto di Musk di Grok divenne il nuovo spettacolo preferito di internet. Ora, se volete saperne di più su questo ultimo episodio, potete dare un'occhiata ai post qui sotto.

