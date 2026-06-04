L'IA è "un sintomo di una più ampia decomposizione culturale ed economica", afferma il direttore Backrooms

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Mentre creativi di tutta l'industria cinematografica fanno conoscere le loro posizioni sull'IA, e persino alcuni titani come Martin Scorsese puntano tutto sulla nuova tecnologia, Kane Parsons, ventenne, si è saldamente inserito nel campo anti-IA, poiché non vede alcun motivo per usarla in modo creativo. Il direttore Backrooms non vede molto uso per l'IA generativa, specialmente per l'innovazione.

Parlando con The Australian (tramite Variety), Parsons ha spiegato che preferirebbe vedere la tecnologia sparire. "Se potessi schioccare le dita e far sparire per sempre l'IA generativa, probabilmente lo farei," disse. "Creativamente, non provo alcun piacere nell'usare quegli strumenti. Per me va completamente contro lo scopo."

Parsons ha descritto l'IA come "davvero dannosa" per la creatività, sostenendo che non aiuta nessuno a inventare qualcosa di nuovo. Tuttavia, un giorno vorrebbe esplorare i temi dell'IA e del suo utilizzo in un futuro film.

"Quello che mi interessa di più è interrogarla artisticamente. Viviamo già in un mondo in cui esci e ci sono cartelloni pubblicitari e cartelli che sono chiaramente sciocchezze di IA. È diventata parte della nostra realtà visiva. Per me, l'IA generativa sembra meno un'innovazione che un sintomo di una più ampia decomposizione culturale ed economica," ha detto.

Il debutto alla regia di Parsons, Backrooms, ha raggiunto la vetta del botteghino statunitense lo scorso fine settimana. Il film si vanta dell'uso di enormi set fisici, e ha persino assunto un uomo altissimo per interpretare una delle entità del film, invece di realizzarlo interamente tramite CGI.