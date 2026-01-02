L'IA Grok di Elon Musk rimuove la scheda media dopo che troppi utenti le hanno chiesto di rimuovere i vestiti femminili

HQ

A volte può essere difficile pensare a un vero utilizzo per la generazione di immagini tramite IA, dato che spesso viene usata soprattutto per imitare altre opere d'arte o cose inquietanti come generare come sarebbe una persona reale con meno vestiti. L'IA Grok di Elon Musk ha migliorato molto la generazione delle immagini nel corso dell'anno, ma sembra che gli utenti stiano sfruttando le sue capacità per scopi perversi.

Le richieste facevano sì che Grok togliesse i vestiti femminili, mettendoli in biancheria intima, bikini e qualsiasi altra cosa l'utente desiderasse. Le richieste sarebbero state eseguite all'IA, creata da X e dal proprietario di Tesla Elon Musk, alla lettera, senza preoccuparsi della privacy o del consenso dell'autore originale.

Questo ha portato a disabilitare la scheda media per Grok per un certo periodo, tuttavia il bot continuava a eseguire le richieste inviate. Alcuni stanno usando la funzione di generazione immagini come esca per coinvolgere, cosa che era inevitabile, ma ci sono ancora chi sfrutta il bot per usi inquietanti di generazione di immagini.

