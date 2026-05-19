L'IA ha aiutato un uomo a recuperare una grossa somma di denaro

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Un detentore di Bitcoin afferma di aver recuperato circa 400.000 dollari in BTC da un portafoglio bloccato da oltre un decennio. Ha avuto l'aiuto del chatbot AI di Anthropic, Claude, come riportato da Dexerto.

Un utente chiamato "Cprkrn" ha condiviso la sua storia su X, dicendo che Claude lo ha aiutato a riottenere l'accesso a 5 Bitcoin dopo anni di tentativi falliti. Al momento della stesura, Bitcoin si sta scambiando a circa 79.600 dollari, quindi 5 BTC valgono circa 398.000 dollari.

Il portafoglio era bloccato fin dai tempi dell'università. Inizialmente acquistò la criptovaluta quando valeva circa 250 dollari per moneta. E alla fine perse l'accesso dopo aver cambiato la password del portafoglio mentre... Essere fatto. E qual era la password giusta dopo tutti questi anni? "lol420fuckthePOLICE!*:)", come riportato dall'utente.

La password è stata recuperata dopo che ha caricato file dal suo vecchio computer universitario su Claude. L'IA ha aiutato a scavare tra i vecchi file e a identificare un vecchio file wallet.dat, che sembrava precedente al cambio della password. L'utente avrebbe anche avuto una vecchia frase mnemonica, che aiutava a sbloccare il wallet una volta trovato il file corretto.

Molti ora sottolineano che Claude non ha violato la sicurezza di Bitcoin, ma ha invece aiutato l'utente a esaminare vecchi file, capire cosa fosse andato storto e recuperare l'accesso utilizzando dati validi del wallet.