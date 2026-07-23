L'IA non dovrebbe causare un crollo occupazionale, afferma un nuovo studio

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Una delle principali paure che le persone hanno riguardo all'IA al giorno d'oggi è il suo effetto sul mercato del lavoro. Se un'IA può fare il tuo lavoro, perché dovresti esserci tu? Tuttavia, la società di collocamento Adecco ha rivelato in un nuovo studio di non credere che l'IA porterà a un crollo occupazionale, e il CEO dell'azienda con sede a Zurigo ritiene che le aziende che usano l'IA come copertura per i tagli la stiano in realtà usando come pretesto per evitare altri problemi.

I datori di lavoro hanno citato l'IA come una delle principali cause di quasi un quarto dei tagli di posti di lavoro avvenuti negli Stati Uniti quest'anno, secondo Reuters. Ma, anche se Microsoft, Google e altri stanno facendo grandi investimenti nella tecnologia, Denis Machuel di Adecco pensa che questo non sia per sostituire i posti di lavoro.

"L'IA sta portando una grande evoluzione nel mondo del lavoro, ma un'apocalisse del lavoro non è all'orizzonte. Si tratta più di cambiare ruoli e compiti che di eliminare posti di lavoro. Con i dati che abbiamo finora, non ci sono prove che avremo uno scenario diverso con l'IA", ha detto.

I progressi tecnologici precedenti, dall'uso dell'energia a vapore a internet, non hanno causato eliminazioni di massa dei posti di lavoro, ma hanno invece cambiato il modo in cui le persone lavoravano, secondo Machuel. L'IA creerà solo un ambiente simile, secondo il suo pensiero.