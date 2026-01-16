L'IA sarà più basata su personaggi e agenti in futuro, secondo la creatrice di Loona

HQ

AI e robotica sono stati argomenti di discussione fondamentali al CES quest'anno, quindi ovviamente non potevamo perdere l'occasione di parlare con qualcuno che lavora su entrambi. Il fondatore e CEO di Loona, Jianbo Yang, ci ha parlato non solo del Loona Deskmate e del Petbot, ma anche di come il futuro dell'IA potrebbe prendere forma.

"Penso che in futuro sarà sempre più [intorno a] personaggio e agente, giusto?" Yang disse, lasciando intendere che saranno le personalità di questi bot a farli risaltare. "Quindi in questo momento la gente usa solo l'IA con alcune query e tu scrivi. Ma in futuro, l'IA sarà sempre attiva. E basta parlare con l'IA e lei ti conoscerà meglio in base alla memoria, in base a ciò con cui interagisci prima."

Loona è un esempio solido di questo. "Loona stessa ha il suo corpo, quindi è sempre acceso. E speriamo che Loona, abbiamo due prodotti, Loona Padbot e Loona Deskmate, possa davvero vivere nella vita delle persone, giusto?" spiegò Yang.

Quindi, sembra che la corsa non sia quella di creare l'IA più avanzata, ma quella che si distingue di più per le caratteristiche. Le persone che desiderano compagnia nei loro chatbot AI saranno attratte da quelle che possono adattarsi a loro, il che sembra essere il focus sul prossimo futuro dell'IA. Dai un'occhiata alla nostra intervista completa qui sotto per saperne di più: