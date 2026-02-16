L'IA viene usata in Project Windless ma non per "creazione di contenuti o narrazione"

HQ

Considerando che Krafton è stata piuttosto vocale sull'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di videogiochi, arrivando persino a puntare su questa tecnologia alla fine dello scorso anno, potreste chiedervi come questo influenzerà il recente Project Windless .

Il gioco d'azione con un eroe gallo muscoloso è stato svelato nel recente State of Play, e se anche tu ti sei chiesto se l'IA fosse stata usata o meno nello sviluppo, la gente di Eurogamer ha una risposta.

Parlando direttamente con Krafton, una dichiarazione spiega: "Project Windless usa sistemi AI tradizionali di gioco per guidare il comportamento degli NPC e dare vita al mondo e ai suoi personaggi oltre il combattimento. Questi sistemi regolano come i personaggi reagiscono, si muovono e si comportano nell'ambiente. Non stiamo usando l'IA generativa per la creazione di contenuti o elementi narrativi."

Spiega anche che "il team di Montreal sta adottando un approccio tradizionale, guidato dall'artigianalità, allo sviluppo del single player. Il team utilizza principalmente l'IA internamente durante le fasi esplorative per supportare iterazioni ed efficienza, piuttosto che come una funzione centrale e rivolta al giocatore del gioco."

Per farla breve, aspettatevi l'uso dell'IA nel gioco, ma nello stesso modo in cui abbiamo visto la tecnologia usata nei videogiochi da molto tempo. Sei entusiasta per Project Windless ?