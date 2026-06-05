L'IA viene utilizzata per sviluppare un vaccino "fondamentalmente nuovo" per proteggere dalle pandemie

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Nonostante tutte le frustrazioni che l'intelligenza artificiale provoca nel mondo dell'intrattenimento, la tecnologia si sta rivelando piuttosto utile nel campo della scienza. Secondo BBC News, è stato riportato che l'IA viene utilizzata nello sforzo di creare tipi di vaccini "fondamentalmente nuovi " che avranno applicazioni più ampie, affronteranno molteplici ceppi di un virus e potenzialmente saranno un modo per combattere l'influenza comune, l'Ebola e persino il Covid.

È il team dell'Università di Cambridge che utilizza l'IA per sviluppare nuovi vaccini, con il processo che vede l'IA sviluppare un componente chiave di un vaccino e poi testarlo sugli esseri umani. L'obiettivo è che, invece di un vaccino che colpisca il ceppo attuale di un virus prima che muti e renda il vaccino obsoleto o meno efficace, questo nuovo stile possa colpire tutti i ceppi di un virus, potenzialmente estinendo la prossima pandemia prima che possa prendere forma.

L'IA prende il codice genetico di un virus e poi procede a creare un "super-antigene" che potrebbe allenare il sistema immunitario umano a combattere i vari ceppi di questo virus invece di dover usare un nuovo vaccino per farlo.

Parlando dell'innovazione, il professor Jonathan Heeney dell'Università di Cambridge ha affermato che "questo è un cambiamento fondamentale nel modo in cui ci prepariamo alle pandemie" e che si tratta "di creare vaccini che ci proteggano non solo dai virus di oggi, ma da ciò che può causare il prossimo focolaio o malattia."

Finora, gli studi sono attualmente focalizzati su piccoli gruppi campionari, ma ci sono piani per ampliare in futuro un secondo studio che includa 200 persone, rispetto alle 39 del primo test.