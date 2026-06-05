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L'IA viene utilizzata per sviluppare un vaccino "fondamentalmente nuovo" per proteggere dalle pandemie

La speranza è che l'innovazione possa trattare più varianti di virus contemporaneamente, potenzialmente affrontando influenza, Ebola e Covid.

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Nonostante tutte le frustrazioni che l'intelligenza artificiale provoca nel mondo dell'intrattenimento, la tecnologia si sta rivelando piuttosto utile nel campo della scienza. Secondo BBC News, è stato riportato che l'IA viene utilizzata nello sforzo di creare tipi di vaccini "fondamentalmente nuovi " che avranno applicazioni più ampie, affronteranno molteplici ceppi di un virus e potenzialmente saranno un modo per combattere l'influenza comune, l'Ebola e persino il Covid.

È il team dell'Università di Cambridge che utilizza l'IA per sviluppare nuovi vaccini, con il processo che vede l'IA sviluppare un componente chiave di un vaccino e poi testarlo sugli esseri umani. L'obiettivo è che, invece di un vaccino che colpisca il ceppo attuale di un virus prima che muti e renda il vaccino obsoleto o meno efficace, questo nuovo stile possa colpire tutti i ceppi di un virus, potenzialmente estinendo la prossima pandemia prima che possa prendere forma.

L'IA prende il codice genetico di un virus e poi procede a creare un "super-antigene" che potrebbe allenare il sistema immunitario umano a combattere i vari ceppi di questo virus invece di dover usare un nuovo vaccino per farlo.

Parlando dell'innovazione, il professor Jonathan Heeney dell'Università di Cambridge ha affermato che "questo è un cambiamento fondamentale nel modo in cui ci prepariamo alle pandemie" e che si tratta "di creare vaccini che ci proteggano non solo dai virus di oggi, ma da ciò che può causare il prossimo focolaio o malattia."

Finora, gli studi sono attualmente focalizzati su piccoli gruppi campionari, ma ci sono piani per ampliare in futuro un secondo studio che includa 200 persone, rispetto alle 39 del primo test.

L'IA viene utilizzata per sviluppare un vaccino "fondamentalmente nuovo" per proteggere dalle pandemie
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