Liam Hemsworth anticipa un Geralt più morbido ed emotivo

Sembra che ci verrà servita una versione piuttosto diversa dell'avventuriero con la spada di Kaer Morhen quando la quarta stagione di The Witcher arriverà alla fine di questo mese. Almeno se dobbiamo credere a Liam Hemsworth, che ha preso il posto di Henry Cavill. In una nuova intervista, l'attore dice di non voler copiare o imitare il lavoro di un altro uomo, ma di voler applicare se stesso e interpretare Geralt alle sue condizioni.

Il risultato è un personaggio che descrive come molto più emotivo, vulnerabile e un po' più insicuro di sé. Parlando con IGN, Hemsworth ha dichiarato:

"Volevo che fosse in grado di mostrare questi momenti di lui che si apre un po' di più. La mia interpretazione di questo personaggio è che Geralt è una persona profondamente empatica. Per quanto abbia vissuto una vita molto isolata, e sia riluttante ad aprirsi con le persone o ad essere vulnerabile con le persone, a parte, ad esempio, Ciri, Yen e Jaskier...

A questo punto della storia, lo stiamo davvero vedendo passare attraverso un sacco di cambiamenti. Quindi volevo guadagnarmi quei momenti. Perché quando lo troviamo, ha a che fare con il dubbio. Sta lottando. È davvero insicuro di se stesso... È ferito in questo momento, quindi non è sicuro se, anche se dovesse trovare Ciri, se sarà effettivamente in grado di salvarla, se avrà la forza e la capacità di salvarla.

È semplicemente il fatto che in realtà è in grado di essere vulnerabile con i suoi amici e incontrare questa famiglia scelta che è in grado di appoggiarsi a loro e trovare il coraggio e trovare la forza... Questa idea di famiglia scelta è ciò che lo spinge davvero ad andare avanti e lo motiva ad andare avanti"

In altre parole, sembra che le precedenti avventure di Geralt lo abbiano raggiunto sia fisicamente che mentalmente. E il 30 ottobre vedremo quanto sia diversa l'interpretazione di Hemsworth dell'amato personaggio.

Non vedi l'ora che arrivi la nuova stagione di The Witcher ?