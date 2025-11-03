Liam Hemsworth elogiato dai colleghi e dal team di produzione

HQ

Ci sono state alcune polemiche su Netflix e il loro adattamento di The Witcher. Con alcuni fan che sono molto critici nei confronti di Liam Hemsworth come sostituto di Cavill nel ruolo di Geralt. Ma al contrario, coloro che hanno lavorato con lui non hanno altro che elogi. Descrivendo un uomo che è arrivato completamente preparato, con molta energia e un istinto naturale che si adattava perfettamente al personaggio.

Parlando con GamesRadar, Laurence Fishburne, che interpreta Regis in questa nuova stagione di The Witcher, ha dichiarato che:

"Liam ha fatto un lavoro magnifico incarnando Geralt di Rivia. Ha portato una profondità ad esso; Ha portato il suo umorismo, la sua umanità e la sua intelligenza. Penso che la gente si innamorerà di lui"

Anche Joey Batey, che riprende il ruolo di Jaskier, è intervenuto e ha aggiunto che:

"Ha sicuramente portato un'energia. L'uomo è implacabile. Si stava allenando, preparando, facendo ricerca e tutto il resto. E si presentò completamente formato. Sapeva davvero il fatto suo"

Lauren Schmidt Hissrich, che è l'attuale showrunner, ha precedentemente dichiarato di aver capito fin dall'inizio che Hemsworth era l'uomo giusto per il lavoro.

Sei d'accordo? Hemsworth era l'uomo giusto per sostituire Cavill?