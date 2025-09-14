Liam Hemsworth si cala nei panni di Henry Cavill nel nuovo teaser di The Witcher

HQ

Da quando Henry Cavill ha annunciato la sua partenza da The Witcher di Netflix, i fan sono stati apertamente scettici sul futuro dello show. L'incertezza si è aggravata quando è stato confermato che Liam Hemsworth avrebbe interpretato il ruolo dell'uccisore di mostri dai capelli d'argento. La cupa interpretazione di Cavill di Geralt di Rivia era diventata un elemento distintivo della serie, e molti dubitavano che qualcuno potesse eguagliare la sua combinazione di presenza fisica e carisma discreto.

Ora, Netflix spera di far cambiare idea a qualcuno. Lo streamer ha appena rilasciato il primo teaser ufficiale della stagione 4, offrendo il nostro miglior assaggio di Hemsworth che brandisce l'iconica lama di Geralt. Nella breve ma incisiva clip, Hemsworth si impegna in uno scontro brutale con una creatura soprannaturale, schivando e parando con lo stesso stile deliberato che Cavill ha portato al personaggio. Si tratta di una dimostrazione deliberata di azione e atmosfera, chiaramente destinata a rassicurare i fan che il gioco di spada e la caccia ai mostri rimangono feroci come sempre.

Oltre al teaser, Netflix ha confermato l'importantissima data di uscita: The Witcher tornerà il 30 ottobre, riportando volti familiari come Ciri e Yennefer e introducendo nuove minacce in tutto il continente. Gli showrunner hanno promesso una stagione più oscura e politicamente carica, che metterà alla prova la bussola morale di Geralt e le sue abilità di combattimento. Se Hemsworth possa davvero riempire gli stivali di Cavill rimane la grande domanda. Ma se il teaser è indicativo, la serie mira a mantenere intatta la grinta e l'azione ad alto rischio.

Sei pronto a dare una possibilità a questo nuovo Geralt?