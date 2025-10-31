Liam Lawson è responsabile dell'incidente quasi mortale con i commissari di Formula 1, secondo la FIA messicana

HQ

Liam Lawson è stato rimproverato dalla FIA per il suo coinvolgimento nel suo quasi incidente con i commissari di Formula 1 durante il Gran Premio del Messico lo scorso fine settimana, quando ha quasi colpito i commissari che stavano attraversando la pista. Lawson ha detto che "avrebbe potuto ucciderli" e non capiva perché stessero attraversando in quel momento.

Tuttavia, secondo OMDAI, l'ente della FIA in Messico, è stata colpa di Lawson per non aver rallentato abbastanza in condizioni di doppia bandiera gialla, che sono state sollevate per i commissari per rimuovere i detriti da una collisione precedente tra Carlos Sainz e lo stesso Lawson (via Motorsport).

"Le immagini mostrano chiaramente che il pilota Liam Lawson mantiene l'angolo di sterzata della sua vettura quando prende la curva 1, senza cambiare la sua traiettoria, anche se i commissari di pista stavano attraversando la pista per tornare al loro posto. Il pilota non ha interrotto la sua traiettoria nonostante l'evidente presenza di commissari in pista", ha dichiarato l'organo di governo del Mexican Motorsport in un comunicato.