Liam Lawson rivela come si è sentito quando gli è stato detto che sarebbe stato retrocesso dalla Red Bull

A un giorno dal Gran Premio di Formula 1 in Giappone, Liam Lawson ha finalmente parlato della sua retrocessione dalla Red Bull alla Racing Bulls (la squadra secondaria dell'azienda austriaca di bevande energetiche). Yuki Tsunoda, il suo sostituto, ha detto di essere estremamente motivato per il suo debutto nella squadra vincente nel suo circuito di casa di Suzuka, "sembra destino", ha detto. Ma cosa ha provato Lawson?

Naturalmente, non troppo bene. Parlando ai media giovedì (via Formula1.com) il 23enne neozelandese ha detto di essere sorpreso e che era "difficile da sentire", e che sperava di avere un'altra possibilità su una pista che ha già corso. Gli è stato detto in una telefonata, dopo il Gran Premio in Cina, dove si è qualificato ultimo sia per la sprint che per la gara. I suoi compagni di squadra al Racing Bulls (dove lavora come pilota di riserva dal 2021) lo hanno accolto con uno striscione che diceva "Ci sei mancato").

Tuttavia, mantiene un atteggiamento positivo, considera questa un'opportunità per essere ancora in Formula 1 e formarlo "la cosa principale è essere in macchina, ho l'opportunità di dimostrare che appartengo a questo posto ed è quello che cercherò di fare". "Se guardo indietro a un anno fa, non avevo un posto a sedere: ero qui un anno fa a guardare e desiderare di correre".