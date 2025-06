Liam Neeson torna nei panni di un grande pilota di camion con un lato spietato in Ice Road: Vengeance

Mentre Liam Neeson sarà ancora una volta in prima linea nel cinema questo agosto quando sarà il protagonista del reboot di The Naked Gun, prima di allora la star irlandese mostrerà ancora una volta le sue abilità d'azione quando sarà protagonista di un sorprendente sequel.

Quattro anni dopo il debutto di The Ice Road, questo giugno Neeson tornerà nei panni di Mike McCann, un grande autista di camion che è costretto a tornare ai suoi modi spietati per proteggere un gruppo di turisti e un villaggio locale da una banda di crudeli mercenari tutti sulla strada per il Monte Everest. Sì, il franchise d'azione che probabilmente non sapevi esistesse è tornato per un sequel noto semplicemente come Ice Road: Vengeance.

Questo film sarà interpretato anche da Fan Bingbing e Marcus Thomas, ed è diretto da Jonathan Hensleigh. Ha debuttato il 27 giugno e, dato che ora è qui, puoi vedere il trailer e la sinossi qui sotto.

"Sulla strada per il Monte Everest, il grande autista Mike McCann (Liam Neeson) affronta mercenari spietati per proteggere un autobus carico di turisti e salvare un villaggio sull'orlo della distruzione".