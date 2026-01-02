Liam Rosenior "ama" Strasburgo ma lascia aperta la porta a un trasferimento al Chelsea: "Non si sa mai..."

HQ

La conferenza stampa con il tecnico dello Strasburgo Liam Rosenior prima della partita di sabato contro il Nizza in Ligue 1 ha suscitato molto più interesse del solito, poiché l'allenatore inglese è stato naturalmente interrogato sulle voci secondo cui il Chelsea volesse riportarlo in Inghilterra, per sostituire Enzo Maresca alla guida della squadra londinese.

E l'allenatore quarantunenne (che ha giocato tutta la sua carriera calcistica in Inghilterra, in club come Fulham, Ipswich Town e Brighton & Hove Albion prima di ritirarsi nel 2018) è rimasto riservato sulla situazione, confermando il compromesso con il club francese che si è unito a giugno 2024 (ha un contratto fino al 2028), ma lasciando la porta aperta per una volta.

"C'è molto rumore, molte speculazioni, ma come allenatore, se ti metti in gioco in questo, fallisci. "Il mio lavoro è qui, amo questo club" ha detto l'ex terzino sinistro durante la conferenza stampa, citato da Dernières Nouvelles d'Alsace (via RMC Sport).

Tuttavia, non negò categoricamente le voci: "Nella vita, non ci sono garanzie. Non si sa mai cosa porterà il domani. Faccio solo il mio lavoro. Ci sono già state speculazioni, non voglio garantire quanto tempo resterò qui, ma mi diverto qui ogni giorno. Ho intenzione di continuare a farlo finché sarò qui."

Una mossa avrebbe senso oltre gli aspetti sportivi, perché sia il Chelsea che lo Strasburgo sono di proprietà della stessa azienda, BlueCo. Il Chelsea ha un curriculum molto più alto, ma attualmente fatica in Premier League mentre lo Strasbourg, un club molto più modesto, è nel mezzo di una stagione promettente, essendo uno degli otto migliori club della Conference League (la competizione che il Chelsea ha vinto con Enzo Maresca lo scorso anno) e settimo in Ligue 1, la stessa posizione in cui Strasbourg e Rosenior erano arrivati la scorsa stagione.

