Liam Rosenior avrà un colloquio di lavoro con il Chelsea lunedì

L'arrivo di Liam Rosenior al Chelsea sembra ora più vicino che mai, dato che domenica sera è stato riportato che l'allenatore inglese, attualmente al servizio del club di Ligue 1 Strasbourg, è volato a Londra e avrà un colloquio di lavoro con il Chelsea lunedì. Se tutto andrà bene, potrebbe essere annunciato come nuovo allenatore del Chelsea prima della partita di mercoledì contro il Fulham, secondo SkySports.

Calum McFarlane ha assunto il ruolo di allenatore ad interim nel pareggio 1-1 contro il Manchester City, con Enzo Fernández che ha segnato nei minuti di recupero, celebrato dal giocatore e dai tifosi come una vittoria.

Rosenior, 41 anni, ha giocato in squadre come Fulham, Ipswich Town o Brighton, ed è stato allenatore per Hull City e Strasbourg. È giovane, ma ha trascorso tre anni come allenatore e ha 150 partite alle spalle.

L'ultima partita di Rosenior con lo Strasburgo avrebbe potuto essere un pareggio per 1-1 contro il Nizza. Una settimana fa ha detto che "amava il club", ma non ha chiuso la porta per un trasloco. Il club francese è settimo in Ligue 1 ed è qualificato per gli ottavi di Conference League.