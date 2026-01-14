Liam Rosenior ha studiato l'Arsenal e pensa che il Chelsea abbia "tutte le risorse" per vincere

HQ

Liam Rosenior ha il suo grande primo test come allenatore del Chelsea nella semifinale di EFL Cup contro l'Arsenal, apparentemente favorito a vincere tutto in Inghilterra in questa stagione. Tuttavia, Rosenior crede di avere già "le risorse per vincere", mentre si prepara per la partita che si giocherà mercoledì, alle 20:00 GMT, alle 21:00 CET.

Rosenior ha già vinto con il Chelsea al suo debutto, lo scorso fine settimana in una pesante sconfitta per 5-1 contro il Charlton, un club di seconda divisione in FA Cup. Affrontare l'Arsenal è un'altra storia, ma Rosenior dice che "abbiamo lavorato tatticamente sull'Arsenal dal momento in cui sono entrato nel club. Ho guardato tutte le loro partite, analizzato ogni aspetto del loro gioco, comprese le azioni fisse, in cui sono molto bravi".

"Mi piacerebbe restare qui sei anni o più. Ma per farlo, devi iniziare a vincere. Quindi il mio obiettivo è avere idee su come dovrebbe apparire il team tra uno o due anni. Ho già risorse qui per vincere. I ragazzi si sono allenati molto, molto bene oggi. Prenderemo una decisione sulla squadra nei prossimi giorni e poi attacceremo la partita", ha detto l'ex allenatore dello Strasburgo (via Reuters).

La gara di ritorno della semifinale della EFL Cup si terrà il 3 febbraio. Il Manchester City ha già preso un grande vantaggio battendo il Newcastle 2-0 in trasferta martedì.