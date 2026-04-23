Liam Rosenior licenziato dal Chelsea, allenatore con il mandato più breve di sempre per il club

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Liam Rosenior è stato assunto a gennaio come nuovo allenatore del Chelsea fino al 2032, per sei stagioni e mezzo; è stato licenziato quattro mesi e mezzo dopo, lasciando il club peggiore di quanto ne fosse riuscito: a gennaio erano quinti in Champions League a 17 punti dal leader Arsenal; ora sono ottavi, a 22 punti dai leader... Manchester City, e con una partita in meno contro almeno tre squadre che potrebbero superarli in campionato se vincono questo weekend: Brentford, Everton e Sunderland.

Rosenior iniziò bene, vincendo otto delle prime undici partite, ma fu eliminato dalla Carabao Cup dall'Arsenal, e successivamente ottenne una schiacciante eliminazione dalla Champions League contro il Paris Saint-Germain, e ancora più preoccupante, una striscia di cinque sconfitte consecutive, la prima volta dal 1993... in cui il Chelsea non segnò nemmeno un gol, una prima dal 1912!

"A nome di tutti al Chelsea FC, vorremmo mettere a verbale la nostra gratitudine a Liam e al suo staff per tutti gli sforzi svolti durante il loro periodo con il Club. Liam si è sempre comportato con la massima integrità e professionalità dopo la sua nomina a metà stagione", ha dichiarato il club in un comunicato.

"Questa non è stata una decisione presa alla leggera dal Club, tuttavia i risultati e le prestazioni recenti sono scesi al di sotto degli standard necessari, con ancora molto da giocare in questa stagione. Tutti al Chelsea FC augurano a Liam ogni successo in futuro. " Calum McFarlane assumerà il ruolo di allenatore capo ad interim fino alla fine della stagione, sperando di qualificarsi per qualche qualificazione europea. Il Chelsea ha anche una semifinale di FA Cup questa domenica contro il Leeds.

Mentre il Chelsea annuncia la sua indigenzia, SkySports riporta che più Rosenior poteva mettere in pratica le sue idee, peggio diventava la squadra. Il suo tasso di vittorie nelle prime undici partite è stato del 72%, mentre nelle ultime 12 partite è stato del 25%. In totale, 11 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte nel periodo più breve di sempre per un allenatore del Chelsea, 23 partite in quattro mesi.