L'iceberg più grande del mondo si rompe dopo decenni alla deriva nelle acque dell'Antartide e dell'Atlantico meridionale

HQ

Gli scienziati riferiscono che il colossale iceberg antartico A23a, a lungo considerato il più grande iceberg del mondo, si sta rapidamente rompendo in più sezioni considerevoli, secondo la CNN, e per dimostrarlo, la CNN fornisce anche una serie di immagini che potete vedere qui sotto.

Dopo essere rimasto bloccato nel Mare di Weddell per decenni, l'iceberg ha iniziato ad andare alla deriva negli ultimi anni, perdendo enormi pezzi mentre si spostava verso le acque a nord dell'Antartide, e le osservazioni satellitari e aeree mostrano frammenti ora alla deriva vicino alla Georgia del Sud.

Si prevede che le correnti oceaniche e il riscaldamento stagionale accelereranno la disintegrazione, lasciando solo pezzi più piccoli e non tracciabili. Gli esperti osservano che, sebbene il distacco degli iceberg sia naturale, i cambiamenti climatici stanno influenzando sempre più il ritmo e la portata di questi eventi.