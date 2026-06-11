Licenziamenti di massa in Ubisoft: 380 dipendenti coinvolti e due studi chiusi

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Recentemente abbiamo riportato un articolo di Bloomberg che suggeriva che a luglio si prevederebbero grandi licenziamenti su Xbox, il che potrebbe anche portare alla chiusura di uno studio. Purtroppo, però, non sono gli unici costretti a compiere questo passo; la Ubisoft, in difficoltà, si trova nella stessa situazione.

Insider Gaming riporta ora che fino a 380 persone dovrebbero perdere il lavoro, poiché diversi studi Ubisoft sono costretti a ridurre le dimensioni. Tra i colpiti ci sono Ubisoft Barcelona, Ubisoft San Francisco e il team Rainbow Six: Siege - ma Ubisoft Winnipeg e Ubisoft Belgrade sono le più colpite, poiché stanno chiudendo completamente.

In un promemoria interno, la direzione di Ubisoft scrive:

"Negli ultimi mesi, Ubisoft ha evolto la propria organizzazione per semplificare il modo di operare, ridurre la base di costi e rafforzare l'azienda nel lungo termine. Queste decisioni riflettono anche aggiustamenti al livello di attività a seguito delle recenti revisioni del portafoglio."

Speriamo davvero che tutti coloro che ne sono coinvolti trovino nuovi lavori il prima possibile, e che Ubisoft si riprenda davvero e diventi il gigante di successo di un tempo.